Google Pixel 4 geliyor! İşte böyle görünüyor

GOOGLE Pixel 3 serisine kadar şirket, tek kameralı telefonda ısrarına devam etti. Samsung başta olmak üzere pek çok telefon üreticisi ise 4 kameralı telefonla kamerada telefonlara boyut atlatırken, son olarak Nokia 9 Pureview ile 5 kameralı telefonu da gördük. Ancak Google Pixel 4 ile birlikte Google da bu akıma kendini kaptırmak durumunda kalmışa benziyor; zira ortaya çıkan yeni tasarım görüntülerine bakıldığında Google Pixel 4'ün arka yüzünde çift kamera bulunduğu dikkat çekiyor.

Ancak daha da önemlisi cihazın ön yüzünde de çift kamera bulunması ve Samsung Galaxy S10 serisinde olduğu gibi ön kameraların ekrana gömülü olarak gelmesi. Bu anlamda Google Pixel serisinin en radikal değişikliğe uğramış modeli de sayılabilecek Google Pixel 4'ün Pixel 4 XL adında daha büyük ekranlı modeli de satışa sunulacak.

Parmak izi okuyucusu cihazın arka yüzünde görünmüyor; bu nedenle Google'ın telefonlarda yeni yeni görmeye başladığımız ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullanması bekleniyor. Ancak parmak izi sensörünün telefonun güç tuşuna entegre edilme ihtimali de yok değil.