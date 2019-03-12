Google, otel ve uçak rezervasyon işine de girdi

GEÇEN hafta Google'ın duyurduğu yeni uygulama, tatil rezervasyonları yapmak isteyenlere en uygun uçak ve otel fiyatlarını sunuyor. Yeni uygulamada gidilmek istenen destinasyon seçildiğinde ve uçuşlar araştırıldığında Google'ın fiyat veri tabanı ortaya çıkıyor. Google ‘Price Insight', tatile çıkmak isteyenlere bir uçuş için fazla para ödediklerini, uygun fiyata bir tatil satın alıp alamayacaklarını veya bir uçak bileti için ortalama fiyat seçeneklerini sunuyor. Google'ın yeni uygulaması aynı zamanda otel seçenekleri konusunda da bilgi veriyor. Bu sayede seçilen otelde uygun bir kampanya olup olmadığını veya benzer özelliklere sahip diğer yakın otellerin fiyatları ile karşılaştırabiliyor. Tatil için otel seçeneğini belirledikten sonra direkt otel ile tatil şirketi aracılığıyla ya da Google üzerinden rezervasyon yapılabiliyor. Çok fazla seçenek arasında karar verilemiyorsa filtreleme yöntemi ile en iyi kampanya sunan otel bulunabiliyor veya Google'ın yapay zeka algoritmalı uygulaması sayesinde sunulan fiyatlardan daha ucuz fiyata hizmet sunan benzer otelleri gösteriliyor.