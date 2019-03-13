Google o uygulamanın fişini çekiyor

Google, uzun zamandır kullanıcıların hizmetinde olan mesajlaşma servisi Allo'nun fişini bugün çekiyor.

Google o uygulamanın fişini çekiyor
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TEKNOLOJİ devi Google'ın mesajlaşma uygulaması Allo kapatılıyor
Google'ın 2016 yılında ABD'de gerçekleştirilen i/O konferansında ilk kez duyurulan Google Allo mesajlaşma uygulaması, Hangouts uygulamasını kurumsal kullanıcılara doğru kaydırmasıyla birlikte alternatif olarak geliştirildi.
Ancak tüketiciler arasında yaygınlaşma şansı bulamayan Allo'yla ilgili 3 ay önce önemli bir açıklama yapan Google, Mart ayında hizmetin durdurulacağını duyurmuştu.
Şirketten bugün yapılan açıklamaya göre ise bugün itibariyle uygulamanın fişi çekiliyor. Uyuglamada verileri bulunan kullanıcılar için de bir bilgi notu paylaşan şirket, fotoğraf ve video dosyalarının nasıl bilgisayara indirilebileceğini resmi internet sitesinde paylaştı.

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