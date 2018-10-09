Google, kapattığını resmen duyurdu!

GOOGLE, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisinin büyük bölümünü, sistem açığı sonucu kullanıcı bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesine bağlı olarak kapatma kararı aldı.

"KAPATMA KARARI KULLANICI HEDEFLERİNE ULAŞILAMAMASIYLA İLGİLİ"

Şirketten yapılan açıklamada, kapatma kararının kullanıcı hedeflerine ulaşılamamasıyla ilgili olduğu belirtildi.

YAZILIM SİSTEMİNDEKİ BİR AÇIK 500 BİN KULLANICIYI ETKİLEDİ

Google, yakınlarda yazılım sisteminde yaşanan bir açık nedeniyle, Google+ kullanıcılarının özel bilgilerinin üçüncü tarafların erişimine karşı korunmasız hale geldiğini belirtiyor. Şirket, 500 bin kullanıcının bu durumdan etkilendiğini bildiriyor.