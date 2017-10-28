Google iPhone X ile rekabet için indirim yaptı

GOOGLE'IN yeni amiral gemisi Pixel 2, iPhone X’dan sonra tanıtıldı ve daha önce satışa sunuldu ancak gölgesinde kalmaktan kurtulamadı. Google hatta tanıtım esnasında Apple’a sataşmaktan da geri kalmamıştı. Şimdi ise rekabeti başka bir şekilde devam ettiriyor.

Apple’ın yeni amiral gemisi ve herkes tarafından büyük bir merakla beklenilen iPhone X için ön sipariş talepleri alınmaya başlandı. Google’da bu takvimi değerlendirerek yeni akıllı telefonu Pixel 2’yi 100 dolar indirimli olarak satmaya başladı. İki teknoloji devi arasındaki rekabet tüketicileri sevindirecek gibi görünüyor.



Pixel 2’nin 64GB’lık modeli ABD’de 650 dolara satılıyordu ancak bu hafta itibariyle aynı cihaza 550 dolara sahip olunabiliyor. Bu demek oluyor ki bir iPhone X fiyatına iki adet Pixel 2 satın alınabiliyor.



Google’ın yeni amiral gemisinin LG ekranlar nedeniyle bazı sorunları olduğu yönünde bilgiler mevcut. Grenli dokular, ekran yanması ve bulanık renkler gibi ekran kaynaklı şikayetler bulunuyor. Ancak bu şikayetlere rağmen Pixel 2 teknik özellikleri bakımından hala üst seviye bir akıllı telefon. Bu arada Google yeni akıllı telefonları için 2 yıllık garanti veriyor.