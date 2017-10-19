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19 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Google'ın yapay zekası insanları solladı

Teknoloji devi Google'ın oluşturduğu yapay zeka insaları geride bıraktı

Google'ın yapay zekası insanları solladı

Teknoloji devi Google'ın oluşturduğu yapay zeka insaları geride bıraktı

19 Ekim 2017 Perşembe 13:52
Google'ın yapay zekası insanları solladı
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YAPAY zeka alanında önemli bir gelişme bu sefer Google kanadından geldi.  
ABD merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz mayıs ayında kullanıma sunduğu yapay zeka tarihi bir başarıya imza attı.  
Yapılan açıklamaya göre, Google'ın yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML, insandan daha başarılı yazılımlar üretebiliyor. 
Aynı açıklamaya göre, yapay zeka tarafından yazılan kodların insanların yazdıklarından daha başarılı olduğu bilgisinin de altı çizildi.  
Google geçtiğimiz mayıs ayında Google, yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML’i açıklamıştı.  
Bu alanda benzer çalışmalara imza atan Facebook, iki yapay zekanın aralarında kendi yarattıkları bir dil kullanmaya başlamaları sonrasında bu programını geçici süreyle kapatma kararı almıştı 

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Son Güncelleme: 19.10.2017 14:02
Anahtar Kelimeler:
GoogleTeknolojiYapay Zeka
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