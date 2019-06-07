Google'ın oyun platformu Stadia'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

GOOGLE, Mart ayında tanıtımını yaptığı yeni bilgisayar oyunu platformu Stadia'nın Kasım ayından itibaren hizmete gireceğini duyurdu. Sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna" olan Stadia'nın oyunlarını oynamak için aylık abonelik şartı olmayacağı belirtildi.

Oyunseverlere herhangi bir bilgisayar ya da oyun konsolu donanımına ihtiyaç duymadan oyun oynamayı vadeden sistem, Netflix gibi internet üzerinden dizi ve film izleme platformları gibi çalışacak. Bulut teknolojisiyle çalışacak olan sistem Kasım 2019'dan itibaren Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında satışa çıkacak.

Kasım 2019'da Stadia'nın hizmete gireceği ülkeler şöyle;

Belçika

İtalya

Finlandiya

Hollanda

Kanada

Norveç

Danimarka

İspanya

Fransa

İsveç

Almanya

İngiltere

İrlanda

ABD

SLOGANI, "NEREDE VE NE ZAMAN İSTERSEN OYUN OYNA "

Teknoloji devi Google, Project Stream adıyla indirmeden oyun oynamayı sağlayan bir proje üzerinde çalışıyordu. 2018'de tarayıcısı Chrome üzerinden Project Stream'i test etmeye başlayan şirket, nihayetinde Stadia'yı geliştirdi.

Stadia'nın sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna". Yani oyuncular internet sağlayıcılarından, istedikleri cihazı kullanarak oyun keyfini deneyimleyebiliyor.

DEV BİR SUNUCU ÜZERİNDEN ÇALIŞIYOR

Yüksek performanslı oyun bilgisayarları ya da oyun konsolları gibi donanımlara para vermelerine de gerek kalmıyor. Çünkü oyunları çalıştıran aslında Google'ın yüksek performanslı sunucuları oluyor. Stadia'nın oyun kumandası ilk bakışta klasik bir konsol kumandasını andırsa da, bir tuşla oyunu YouTube video platformunda paylaşmayı sağlıyor.

Kablosuz bağlantı ile çalışan kumanda, Google Asistan'a da erişim sağlıyor.

Bir kullanıcı, YouTube'dan yayınını izlediği bir oyunun içinde kendisini bulabiliyor. Saniyeler içinde pasif bir izleyici olmaktan çıkıp, oyuna giriyor. Kumandanın bir tuşuyla da oyunu yayınlayabiliyor.

Stadia, bulut (cloud) servis gücü ile, dev bir sunucu üzerinden çalışıyor. Yani bilgisayara oyun indirme ya da mağazaya gidip oyun satın almaya gerek kalmıyor.

BAŞLANGIÇ PAKETİ FİYATI 129 DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Kasım ayında Stadia servisine erişmenin tek yolu 'Başlangıç paketi'ni satın almak. Bu paketin bedeli 129 dolar olarak belirlendi. Paket kapsamında bir Stadia kumandası ve Chromecast Ultra TV adaptörü de var. Ayrıca Stadia Pro platformuna üç aylık abonelik de yine paket dahilinde.

Aylık abonelik alan kullanıcılar, Stadia Pro'daki oyunlara erişim sağlayabilecek. Ancak tüm oyunlar aylık 9,99 dolarlık aboneliğe dahil değil. Yeni çıkan oyunlara erişim için ayrıca ödeme yapılması gerekecek.

AYLIK ABONELİK ŞART OLMAYACAK

2020'den itibaren Stadia kumandaları da ayrıca satışa çıkacak ve fiyatı 75 dolar olacak. Stadia oyunlarını oynamak için aylık abonelik şart değil. Ancak aylık abone olanlar oyunları 4K çözünürlüğünde oynayabilecek. Abonelik almayanlar ise yüksek çözünürlükle (HD) oyunlara erişim sağlayacak.

STADİA'DA HANGİ OYUNLAR OLACAK?

Google, Stadia hizmete girdiğinde platformda en az 30 oyun olacağını söylüyor.

Oyun endüstrisinin en büyük yapımcı firmalarından Bethesda, EA, Rockstar Games, Sega, Square Enix, Warner Bros ve Ubisoft Google ile anlaşma sağlamış durumda ve oyunlarını Stadia'ya taşıyacaklar.

Ancak Diablo, World of Warcraft, Overwatch gibi popüler oyunların yapımcısı Activision Blizzard ve Fortnite'ın yapımcısı Epic Games henüz Stadia ile anlaşma sağlamış değil.

Stadia platformunda yer alacak oyunların tam listesi şöyle;

Oyun Adı

Yapımcı

Assassin's Creed Odyssey

Ubisoft

Baldur's Gate 3

Larian Studios

Borderlands 3

2K

The Crew 2

Ubisoft

Darksiders Genesis

THQ Nordic

Destiny 2

Bungie

Doom

Bethesda Softworks

Doom Eternal

Bethesda Softworks

Dragon Ball Xenoverse 2

Bandai Namco

The Elder Scrolls Online

Bethesda Softworks

Farming Simulator 19

Giants Software

Final Fantasy 15

Square Enix

Football Manager

Sega

Get Packed

Coatsink

GRID

Codemasters

Gylt

Tequila Works

Just Dance

Ubisoft

Metro Exodus

Deep Silver

Mortal Kombat 11

Warner Bros.

NBA 2K

2K

Power Rangers: Battle for the Grid

nWay Games

Rage 2

Bethesda Softworks

Rise of the Tomb Raider

Square Enix

Samurai Shodown

SNK

Shadow of the Tomb Raider

Square Enix

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft

Tom Clancy's The Division 2

Ubisoft

Tomb Raider Definitive Edition

Square Enix

Thumper

Drool

Trials Rising

Ubisoft

Wolfenstein: Youngblood

Bethesda Softworks