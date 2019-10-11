Google'ın iklim krizini reddeden kurumları desteklediği ortaya çıktı

İKLİM krizi konusunda siyasi inisiyatif alınmasını desteklediğini savunan Google’ın ABD’de iklim değişikliğini reddeden kötü şöhretli bazı kurumlara ‘azımsanmayacak ölçüde’ katkıda bulunduğu ortaya çıktı.

Google tarafından internet sitesinde listelenen ve siyasi destek sunduğunu belirttiği yüzlerce grup arasında, iklimle ilgili yasal düzenlemelere karşı çıkan, var olan düzenlemelerin geri alınmasını talep eden ve çevre için harekete geçmenin gerekliliğini sorgulayan bir düzineden fazla düşünce kuruluşu bulunuyor.

Sputnik Türkiye'nin İngiliz The Guardian gazetesinden aktardığına göre bu kuruluşlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ı Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmeye ikna eden Competitive Enterprise Institute (Rekabetçi İşletme Enstitüsü-CEI) de yer alıyor.

O dönemde ABD’nin anlaşmadan çekilmesini ‘hayal kırıklığı’ olarak niteleyen Google, bu kuruluştan desteğini çekmedi.

Bilim karşıtı kuruluşlara sponsorlukları devam ediyor

Google ayrıca, radikal bilim karşıtı bir kuruluş olarak bilinen Heartland Enstitüsü’nün de çatısı altında bulunduğu State Policy Network (Devlet Politika Ağı-SPN) tarafından düzenlenen yıllık toplantıya sponsor oldu.

SPN de iklim konusundaki ‘yanlışlar’ hakkında bir web sitesi hazırlayarak, aslında ‘doğanın daha iyiye gittiği, iklim değişikliği olmadığı’ minvalinde ‘fikirleri’ savunuyor.

Heartland Enstitüsü en son, aktivist Greta Thunberg’i iklim konusunda ‘asılsız histeriye yol açmakla’ suçlayarak gündeme gelmişti.

Çevre için harekete geçmeyi savunan şirketlerin ‘kurumsal çıkar peşinde koştuğunu’ savunan Americans for Tax Reform (Vergi Reformu için Amerikalılar) ve iklim ‘alarmcılarından’ şikâyet eden American Enterprise Institute (Amerikan Kurumsal Enstitüsü) de Google’dan destek alıyor.

Yardımın miktarı açıklanmadı

CEI gibi kurumlarla olan işbirliğini reddetmeyen Google, bu desteğin ‘onay’ anlamına gelmediğini savundu.

Şirketin sözcüsü, Amazon’u örnek vererek, iklim konusunda aynı fikirde olmadıkları halde bu tarz kuruluşlara destek sunan tek şirket olmadıklarını söyledi.

Siyasi angajmanlarının ‘kamuya açık ve şeffaf’ olduğunu savunan Google, The Guardian gazetesinin ‘bu kuruluşlara ne kadar yardımda bulunduğuna’ dair sorularını ise yanıtlamadı.