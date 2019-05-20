Google, Huawei ile işbirliğini kesti

Yeni çıkacak olan Huawei akıllı telefonların, Youtube, Google Maps gibi uygulamalara erişiminin kapatılacağı duyuruldu

Google, Huawei ile işbirliğini kesti
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin merkezli teknoloji firması olan Huawei’yi ‘kara listeye’ aldığını duyurmasının ardından, Google, Huawei ile işbirliğini kestiğini duyurdu. Yeni çıkacak Huawei akıllı telefonların, bazı Google uygulamalarına erişimi kesilecek ve bazı güncellemeler yapılamayacak. Halihazırda kullanılan Huawei cihazların bu gelişmeden etkilenmeyeceği belirtilirken; yeni çıkacak olan Huawei akıllı telefonların, Youtube, Google Maps gibi uygulamalara erişiminin kapatılacağı duyuruldu. Yerel medya, Huawei’nin CEO’su Ren Zhengfei’in yaptığı açıklamada, “Zaten böyle bir duruma hazırdık” dediği belirtildi.

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