Google her adımınızı böyle izliyor

TEKNOLOJİ devi Google'ın iOS veya Android ile çalışan akıllı telefonları anı anına takip ederek bunun kaydını tutuyor. Başka bir deyişle her an yanımızda olan telefonlarımız sayesinde Google her adımımızı kaydediyor.
Google'ın harita servisi Maps'in 'timeline' sekmesinde elektronik postanız ile bağlandığımızda son zamanlarda ziyaret ettiğiniz yerlerin dökümünü harita üzerinden görebiliyorsunuz.
Google bu dökümlerin sadece kullanıcılar tarafından görülebileceğini belirtiyor.
Şifrenizin çalınması veya başka birinin eline geçmesi durumunda son aylarda yaptığınız ziyaretlerin tam dökümü diğer kişilerin eline geçiyor.
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