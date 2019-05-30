Google Haritalar artık trafik cezalarından kurtarıyor!

GOOGLE, 40’tan fazla ülkede hem sabit hem de mobil radar araç ve konumları sınırlı test aşamaları için Google Haritalar veritabanına eklendiğini açıkladı.

Radar özelliklerinin Waze Navigasyon’dan Google Haritalar’a benzetilmiş olması dikkat çekiyor. Yeni hız sınırı işaretlerinin Haritalar içindeki yerleşimi de belli oldu. Göstergeler uygulamanın alt köşesinde bulunuyor, sabit veya mobil radarlar takip edilen yol üzerinde küçük simgeler olarak görünüyor.

Radar özelliğinin kullanıma sunulduğu ülkeler: Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Meksika, Rusya, Japonya, Andorra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Ürdün , Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Namibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabwe olarak sıralanıyor.

Fransa, İsviçre ve Almanya‘da ise sürücülerin herhangi bir yöntem ile radarları görüntülemeleri yasal değil. Bu yüzden yeni yayınlanan özellikler bu ülkelerde kullanılamıyor.

Hem İOS hem de Android kullanıcıları yeni özelliklerden yararlanabiliyor. Şu an için sadece Android kullanıcıları sabit radar ve mobil radar konumunu bildirebiliyor. Google Haritalar hız sınırı ve radar görüntüleme özellikleriyle kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek istiyor.