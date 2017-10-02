Google Fotoğraflar artık çok daha hızlı!

GOOGLE Fotoğraflar, güncelleme ile yeni bir işlevsellik kazandı. Uygulamanın 3.6 sürümü, şebeke kapsama alanlarının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan kullanıcılar için daha hızlı bir video paylaşımı sağlıyor. Peki, bu özellik tam olarak nasıl çalışıyor?
Google Fotoğraflar uygulaması, önce videoları düşük çözünürlükte önizleme kalitesinde yedekleyecek. Doğal olarak, dosyaların küçük boyutu daha hızlı yükleme süreleri sağlayacaktır. İyi kapsama alanı veya sağlam bir Wi-Fi bağlantısı olan bir bölgede olduğunuzda düşük çözünürlüklü tüm kopyalar orijinal yüksek kaliteli sürümleri ile değişecek.
Full HD olarak çekilen videolardan oldukça daha fazla yer kaplayan 4K video kliplerinin yedeklenmesi için de bu özellik geçerli olacak. Bu özellik şimdilik Android platformunda yer alan Google Fotoğraflar uygulamasında kullanılıyor. Daha hızlı video yükleme özelliğinin ilerleyen günlerde iOS platformuna da gelmesi bekleniyor.
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