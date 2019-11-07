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Google'dan zararlı uygulamaların önüne geçecek iş birliği

ABD'li teknoloji devi Google, uygulama mağazası Google Play Store'u zararlı uygulamalardan koruma amacıyla çeşitli şirketlerle iş birliği yapacak

TEKNOLOJİ 07.11.2019, 17:39
Google'dan zararlı uygulamaların önüne geçecek iş birliği
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GOOGLE, uygulama mağazası Google Play Store'u zararlı uygulamalardan koruma amacıyla çeşitli şirketlerle iş birliği yapacağını duyurdu.
 
Google'dan yapılan açıklamaya göre, ekosisteminde yer alan zararlı faaliyetlere yönelik engelleme çalışmalarını öncelikli olarak ele alan şirket, Android ekosistemindeki zararlı yazılımların önüne geçmek amacıyla ESET, Lookout ve Zimperium şirketleriyle iş birliği yapacak.
Mobil güvenlik dünyasında başarılı takımlar ve teknolojiler oluşturan araştırma partnerleri, şirketin "App Defense Alliance" adını verdiği zararlı yazılımlara yönelik faaliyetlerine destek sağlayacak.
 
"Zararlı uygulamaların cihazlara ulaşmadan engellenmesi için çalışıyoruz"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Android Güvenlik ve Gizlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Kleidermacher, Android ekosisteminin 2,5 milyardan fazla cihaz tarafından kullanıldığını ve bu popülerliğin platformu suistimallerin hedefi haline getirdiğini belirterek, "Savunma ortaklığıyla birlikte zararlı uygulamaların kullanıcıların cihazlarına ulaşmadan engellenmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Kleidermacher, dünyaya yayılan yazılımlara sahip tüm küresel platformların, kazanç sağlamak isteyen kötü aktörler tarafından hedef alındığını aktararak, şunları kaydetti:
 
"Endüstri partnerlerimizle yakın şekilde çalışmak, alanımızdaki yetenekli araştırmacılar ve onların geliştirdiği sistemlerle iş birliği yapma imkanı sağlıyor. Tüm bu çalışmaların hedefi, uygulama bazlı zararlı yazılımların riskini azaltmak ve yeni tehditleri tanımlayarak bu tehditlerden kullanıcılarımızı korumak.
 
Partnerlerimizle birlikte en önemli amacımız, potansiyel zararlı uygulamaları hızlıca tespit ederek ve yayımlanmalarını engelleyerek Google Play Store'un güvenliğini sağlamak. Bu kapsamda Google Play Protect isimli tespit sistemlerimizi partnerlerimizin tarama sistemlerine entegre edeceğiz. Partnerlerimiz bu sayede verileri analiz ederek Play Store'un güvenliğinin sağlanmasına önemli rol oynayacak."
 
"Saldırılara karşı bilgi paylaşımı ve endüstri işbirliği önem taşıyor"
 
Dave Kleidermacher, birlikte çalıştıkları partnerlerinin mobil cihazların ve mobil ekosistemlerin korunmasına yönelik özelleştirilmiş ürün ve hizmetler sunduğuna dikkati çekerek, iş birliğinin potansiyel zararlı uygulamaların tespit edilmesi sürecinde verimliliğini artıracağını bildirdi.
 
Bilgi paylaşımının ve endüstri iş birliğinin dünyayı saldırılardan koruma açısından önemli olduğunu vurgulayan Kleidermacher, "Beraber çalışmanın, kötü aktörleri engellemenin nihai yolu olduğuna inanıyoruz. Google Play Store'u kötü uygulamalara karşı korumak için bu ortaklarla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

#Google #uygulamalar #ABD #Google Play Store
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