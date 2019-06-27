Google'dan yeni özellik: İsteyen kullanıcılarının verileri otomatik silinecek

ABD'li teknoloji devi Google, kullanıma sunacağı yeni özellik sayesinde kullanıcıların konum geçmişine ve internet aktivitelerine dair verilerin otomatik silinmesine izin verecek.

Google'dan yeni özellik: İsteyen kullanıcılarının verileri otomatik silinecek
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GOOGLE, yeni geliştirdiği özellik ile konum geçmişi ve internet aktivitelerine dair verileri otomatik olarak silme imkanı getiriyor. Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, Google, mayıs ayında duyurduğu kullanıcıların konum ve aktivite verilerini otomatik silmeye imkan tanıyan yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Google, kullanıcılarının konum bilgisi, indirme geçmişi, sosyal medya hesapları ve arama geçmişini kaydetmesi sebebiyle eleştiriliyordu. Öte yandan, şirketin kullanıcıların kişisel bilgilerini analiz ettiği ve bu bilgilere göre reklam önerilerinde bulunduğu da biliniyordu. Yeni karara göre, kullanıcıların 'otomatik silme' seçeneğini aktif etmeleri durumunda 18 aydan eski bütün verileri otomatik olarak silinecek. Yeni özelliğin, birkaç hafta içerisinde Android ve iOS'ta aktif hale getirileceği öğrenildi.

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