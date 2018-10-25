Google'dan tepki çeken Kürdistan skandalı

GOOGLE arama motoruna 'maps' yazınca kullanıcıların karşısına ilk olarak Kürdistan çıkıyor. Ayrıcı sözde Kürdistan'ın sınırlarını çizen Google, büyük bir skandalın altına imza attı.

'MAPS' YAZINCA 'KÜRDİSTAN' ÇIKIYOR

Dünyanın en yaygın kullanımına sahip arama motoru olan Google, büyük bir skandalın altına imza attı. Kullanıcılarına zengin bir altyapı sunan Google, Haritalar hizmetiyle bir adrese gitmek isteyen kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor. Son zamanlar çeşitli şekillerde gündeme gelen Google, bu sefer Kürdistan olayıyla gündeme geldi. Google arama motoruna 'maps' yazınca kullanıcıların karşısına ilk olarak 'Kürdistan'ı çıkıyor. Ayrıcı sözde Kürdistan'ın sınırlarını çizen Google, büyük bir skandalın altına imza attı. Kullanıcılar bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İşte olay olan görüntüler;

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 12:11