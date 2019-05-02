Google'dan flaş değişiklik! Otomatik olacak...

İnternet arama motoru Google, kullanıcılarına arama ve yer geçmişini 3 veya 18 ay geçtikten sonra otomatik silme seçeneği sunacak

Google'dan flaş değişiklik! Otomatik olacak...
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BBC'NİN haberine göre, arama motoru devi Google, şahsi veride daha  fazla kontrolü sağlayacak uygulamayı gelecek haftalarda başlatacak.
 
Uygulamayla kullanıcılara arama ve yer geçmişlerini, üzerinden 3 ya da  18 ay geçtikten sonra otomatik silme yönünde seçenek sunulacak.
Google halihazırda YouTube, Maps ve Search sitelerini kullananların  verilerini manuel silmelerine izin veriyor.
 
Arama motoru, geçen yıl yer geçmişini kapatmalarına rağmen kişilerin  nereye gittiğinin izini sürmekle suçlanmıştı.
 
Google'da internet geçmişi ve yer takibi, her hesapta ayarlar  bölümünde durdurulabiliyor.
 

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