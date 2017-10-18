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Google'dan büyük başarı! Geliştirdiği yapay zeka insanları solladı

Teknoloji devi Google'ın oluşturduğu yapay zeka, yazılım programları konusunda insanları geride bıraktı

Google'dan büyük başarı! Geliştirdiği yapay zeka insanları solladı

Teknoloji devi Google'ın oluşturduğu yapay zeka, yazılım programları konusunda insanları geride bıraktı

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:23
Google'dan büyük başarı! Geliştirdiği yapay zeka insanları solladı
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YAPAY zeka alanında önemli bir gelişme bu sefer  Google kanadından geldi.  ABD merkezli teknoloji devinin geçtiğimiz mayıs ayında kullanıma sunduğu yapay zeka tarihi bir başarıya imza attı. Yapılan açıklamaya göre,  Google'ın yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML, insandan daha başarılı yazılımlar üretebiliyor.

KODLAR İNSANLARIN YAZDIĞINDAN DAHA BAŞARILI

Aynı açıklamaya göre, yapay zeka tarafından yazılan kodların insanların yazdıklarından daha başarılı olduğu bilgisinin de altı çizildi.

Google geçtiğimiz mayıs ayında  Google, yapay zeka ve makine öğrenimi programı AutoML'i açıklamıştı. Bu alanda benzer çalışmalara imza atan  Facebook, iki yapay zekanın aralarında kendi yarattıkları bir dil kullanmaya başlamaları sonrasında bu programını geçici süreyle kapatma kararı almıştı

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Anahtar Kelimeler:
GoogleYapay Zeka
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