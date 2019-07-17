Google'dan bloggerları üzecek karar! Birkaç ay içinde kapatacak

Google, blog yazıları yazan ve internet sitesi sahibi olan kullanıcıları için geliştirdiği Blog Compass isimli uygulamasını ilgi görmediği gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

Google'dan bloggerları üzecek karar! Birkaç ay içinde kapatacak
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GOOGLE, blog yönetim aracı olarak bilinen Blog Compass isimli uygulamasını çok fazla ilgi görmediği gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Blog Compass'ın birkaç ay içinde tamamen kapatılacağını açıklandı. Google, özellikle blog yazıları yazan ve internet sitesi sahibi olan kullanıcıları için Blog Compass adında bir uygulama geliştirmişti. Blog ve internet siteleri için trend içeriklerin bulunmasını kolaylaştırmayı amaçlayan uygulamanın, makale yayını ağırlıklı internet siteleri tarafından yoğun olarak kullanılacağı düşünülmüştü. 

BEKLENENİN AKSİNE KULLANICILAR TERCİH ETMEDİ

Ancak beklenenin aksine kullanıcılar, Google'ın söz konusu platformunu kullanmayı tercih etmedi. Uygulamanın kullanım yoğunluğundan memnun olmayan Google, yaptığı duyuru ile Blog Compass'ın birkaç ay içinde tamamen kapatılacağını açıkladı.

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