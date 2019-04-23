Google'dan 23 Nisan'a özel doodle

Google, açılış sayfasında özel günler ve önemli kişiler için olarak hazırladığı doodle'lara bir yenisini daha ekledi. 23 Nisan 2019'da Google'a girenler, arama ekranının üzerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan bir doodle ile karşılaştı.

Google'dan 23 Nisan'a özel doodle
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GOOGLE'IN açılış sayfasına giriş yapan kullanıcılar, arama kutusunun hemen üzerinde 23 Nisan'ın kutlandığı bir görsel ile karşılaşıyor.  Kullanıcılar görsele tıklandığında, 23 Nisan ile ilgili aramalara ulaşıyor. 
DOODLE NEDİR?
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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