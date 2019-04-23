Google'dan 23 Nisan'a özel doodle

Google, açılış sayfasında özel günler ve önemli kişiler için olarak hazırladığı doodle'lara bir yenisini daha ekledi. 23 Nisan 2019'da Google'a girenler, arama ekranının üzerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan bir doodle ile karşılaştı.