Google'da en çok ne arıyoruz?

GOGLE, Türkiye genelinde yapılan yoğun aramaların bir listesini açıkladı. Süper Lig Puan Durumu'nun başı çektiği en çok arananlar listesinde geçtiğimiz günlerde vefat eden usta oyuncu Aytaç Arman da yine yoğun aramalarda öne çıkanlardan sadece biri.

Google Arama Trendleri 25 Şubat - 4 Mart 2019



*Süper Lig Puan Durumu

*Aytaç Arman

*Pakistan Hindistan savaşı

*Müslüm Gürses

*Yıldırım Demirören, TFF

*Deniz Gezmiş

*Necati Şaşmaz

*Bradley Cooper, Lady Gaga, İrina Shayk

*Beren Saat

*Sera Tokdemir

*Ufuk Bayraktar

*Ayfer Yılmaz

*Erman Ilıcak

*Recep Tayyip Erdoğan doğum günü

*Lisa Sheridan

*Sabahattin Ali

*Deniz Akbulut

*Necmettin Erbakan

*Yaşar Kemal

*Regaip Kandili

*Belinay Sandıkçı

*Aysel Kandemir

*İdris Naim Şahin

*Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü

*Göbeklitepe

*Hocalı Katliamı

*Şeyma Subaşı

*Bekir Yunus Uçar

*Mehmet Akif Alakurt

*Jurassic World