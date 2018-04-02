Google bir servisini tamamen kaldırıyor

GOOGLE'DAN yapılan açıklamaya göre, bir dönemin resmen sona ermek üzere olduğunu gösterdi. Yapılan açıklamada, URL kısaltma servisi Goo.gl kademeli olarak kapanacak yani 2009 senesinde kullanıma sunulan Goo.gl 10. yılında yayın hayatını sonlandıracak.

13 NİSAN'DA KAPATILACAK

Yıllar önce oldukça popüler olan URL kısaltma servislerinin başında gelen Goo.gl, değişen ve gelişen internet sebebiyle Google tarafından kapatılma kararıyla karşı karşıya.

Goo.gl URL kısaltma servisi 13 Nisan tarihinde kapatılacak. Bu servisin yerini ise Firebase Dynamic Links (FDL) isimli akıllı sistem alacak. Bu akıllı sistem sayesinde kullanıcılar iOS, Android ve uygulamaları için istenilen konuma göndebilme sağlayacak.

30 MART 2019'A KADAR KULLANIM İZNİ VERİLECEK

13 Nisan tarihinde kapatılacak olan Goo.gl için kullanıcılara 30 Mart 2019 tarihine kadar kullanım izni verilecek. Daha önce oluşturulan linkler ise bozulmayacak.