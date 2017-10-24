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Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı
Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı
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Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı

İnternet erişimi olmayan bölgelere internet hizmeti sunmayı hedefleyen Google'ın test aşamasında olan projesi Project Loon hayata geçti. Maria kasırgasıyla sarsılan Porto Riko‘ya giden balonlar, bölgedeki iletişimin büyük bir bölümünü toparladı

Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı

İnternet erişimi olmayan bölgelere internet hizmeti sunmayı hedefleyen Google'ın test aşamasında olan projesi Project Loon hayata geçti. Maria kasırgasıyla sarsılan Porto Riko‘ya giden balonlar, bölgedeki iletişimin büyük bir bölümünü toparladı

24 Ekim 2017 Salı 17:13
Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı
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GOOGLE internet erişimi bulunmayan bölgelere internet ulaştırmak için bir süredir bir proje üzerinde çalışma yürütüyordu. 'Project Loon' adı verilen proje resmen hayata geçti. 
İlk olarak Porto Riko'da semalarda görülen balonlar internet erişimi olmayan bölgelere internet dağıtacak. Google'ın internet erişimi olmayan bölgelere internet ulaştırmak için bir süredir üzerinde çalıştığı proje resmen hayata geçti. Project Loon İlk olarak Porto Riko'da internet hizmeti sağlamaya başladı.
Söz konusu projenin hayat geçmesi ile Google, internetin ulaştırılamadığı bölgelere ücretsiz hizmet götürecek. Google, balon projesiyle dünya genelinde internete erişimi olmayan dört milyar insana ve özellikle de erişimi zor coğrafyalara internet erişimi sağlamayı amaçlıyor.
 
Google, balon projesiyle dünya genelinde internete erişimi olmayan  dört milyon insana ve  özellikle de erişimi zor coğrafyalara internet erişimi  sağlamayı amaçlıyor. Şirket bağlantı ağını gelişmiş ülkelerde olduğu gibi  milyarlarca dolar maliyetli altyapılar inşa ederek kurmak yerine gökyüzünden  internet sinyali sağlayacak Tenis kortu büyüklüğünde dev balonlarla temin etmeyi  planlıyor.
 
Fırtınalara dayanabilen ve yerden 20 kilometre yüksekte dahi internet hizmeti verebilen Project Loon, 2015'te doğal afetlerden etkilenen Peru'da da iletişim hizmeti için kullanılmıştı.

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Internet ErişimiGoogle
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