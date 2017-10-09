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Google ana sayfasına iki bölüm ekledi

Google, arama yapabildiğiniz ana sayfasına "Hakkında" ve "Market" bölümlerini ekledi. Ancak "Market" bölümüne daha ülkemizde ulaşılamıyor

Google ana sayfasına iki bölüm ekledi

Google, arama yapabildiğiniz ana sayfasına "Hakkında" ve "Market" bölümlerini ekledi. Ancak "Market" bölümüne daha ülkemizde ulaşılamıyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 12:48
Google ana sayfasına iki bölüm ekledi
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GOOGLE ana sayfası olan "google.com"un sol üst köşesine "Hakkında" ve "Market" bölümlerini ekledi. Daha ülkemizde bu şekilde görünmese de, "Hakkında" kısmı bir süredir Google'ın Türkiye ana sayfasında var. Ancak "Market" sekmesi daha bizim kullanımımıza açılmadı.

Google'ın "Market" bölümü ise, anlaşıldığının aksine bir uygulama marketi değil, fiziksel ürünlerin satıldığı bir market. Google'ın bu sekmeleri hafta başında ekledikleri belirtiliyor. Market içerisinde de Google'ın Pixel akıllı telefonları ve "Google Home"un akıllı ev cihazları satışa sunuluyor. Market sekmesine şu anlık ulaşılamasa da, yakında ülkemizde de kullanıma gireceği belirtiliyor.

"Hakkında" kısmında ise Google'ın gelişmeleri aktardığı blog ve şirketin bilgilerinin yer aldığı kısımlar var.

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GoogleAramaHakkında
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