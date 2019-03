Gmail kullanıcıları dikkat! 2 Nisan'dan itibaren...

GOOGLE Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi. 2 Nisan tarihinden itibaren kullanıcılar Gmail Inbox uygulamasını kullanamayacak.

Uygulamaya erişmeye çalışan kullanıcıların bir kısmına '15 gününüz kaldı' uyarısı gelse de, Google 2 Nisan'da uygulamanın fişini çekecek.

2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, e-postalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki e-postaları bir araya getiriyordu. Bunun yanında e-postaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu.

Inbox, Google'ın şu sıralar kapatmaya hazırlandığı tek hizmet değil. Firma, sorunlu sosyal platformu Google+'ı da 2 Nisan'da kapatacak. Google+'ın kapatılmasında hizmette ortaya çıkan güvenlik sorunları etkili olmuştu. Bunlara ek olarak videolu sohbet hizmeti Allo ve URL kısaltma hizmeti goo.gl de kapanmayı bekliyor.