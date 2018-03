General Mobile 30 ülkede raflarda!

GENERAL Mobile; 2015 yılında Android One programına dahil olduktan sonra; 2016 yılında lanse ettikleri GM 5 ve GM 5 Plus ve son olarak 2017 yılında duyurdukları General Mobile GM 6 modelleri ile kısa zamanda yurt içinde ve yurt dışında yakaladığı başarılı satış rakamları ve olumlu kullanıcı dönüşlerinin ardından İtalya ve Malezya’da da tüketicileri ile buluşuyor.Google ile yaptıkları iş birlikteliği sayesinde Android’in en yenisini tüketicileri ile buluşturmayı hedefleyen General Mobile; Android One projesi ile geliştirdiği GM 5 Plus ve GM 6 modellerini İtalya ve Malezya’da lanse etti.Şuan Avrupa’da, Hollanda, Moldova, Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kıbrıs, Lüksemburg, Belçika, Belarus, Karadağ, Slovenya, Almanya, Fransa, Romanya ve İtalya’da.Asya’da başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Özbekistan, Afganistan, Nepal ve Malezya’da. Orta Doğu’da, Irak, Birleşik Arap Emirleri’nde. Afrika’da; Tunus, Kenya, Gana’da. İtalya pazarında Leali SRL distribütör firmasıyla yapılan iş birliği neticesinde GM 5 Plus 249 €’dan, GM 6 ise 179€’dan satışa sunuldu. Tüketiciler bu yıl içinde öncelikle Auchan, Expert, Trony ve Carrefour mağazalarında sonrasında tüm zincir mağazalarda General Mobile ürülerine ulaşabilecek.Malezya’da ise KWS distribütör firmasıyla yapılan iş birliği ile de GM 5 Plus 899 RM’den satışa sunuldu.