Galaxy S8'e Galaxy Note 7 özelliği

SAMSUNG'UN bir sonraki amiral gemisi Galaxy S8, muhtemelen 2017’nin en önemli akıllı telefonlarından biri olacak. Galaxy Note 7’de oldukça önemli özelliklerle gelmişti ve muhtemelen Galaxy S8’de bu özellikler yer alacak.

Galaxy S8’in hangi özellikler ile geleceğine dair şimdiye kadar birçok şey duyduk. Yeni gelen bir bilgiye göre ise Galaxy Note 7’nin ekranın altında bulunan parmak izi sensörü yenilenen teması ile birlikte Galaxy S8 ve Galaxy S8 Edge’in arka kısmında yerleştirilecek.Son yıllarda bazı akıllı telefonlarda bu taktik benimsendi ve sıkça görüyoruz. Genel olarak konuşursak, parmaklar tutuş sırasında daha yakın olduğu için parmak izi tarayıcıya erişmek daha kolay olacaktır. Galaxy S8’de bir optik parmak izi sensörü olacağı iddia edilmişti ancak, bu yeni rapor doğru ise böyle bir özellik olmayacak.



Rapor ayrıca, telefonun Home tuşunun olmayacağını iddia ediyor. Bu daha önce de söylenmişti ve yeni bir şey değil. Bunun yanı sıra Galaxy Note 7’de bulunan iris tarayıcının da Galaxy S8’de yer alacağı raporda yer alıyor.

Şubat ayında düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung Galaxy S8’in tanıtılması bekleniyor.

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