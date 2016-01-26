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Galaxy S7'nin tüm özellikleri sızdırıldı!

Samsung, yeni amiral gemisi S7 modeli ile ilgili ilk bilgileri yayımlamasının ardından internette resmi olmayan bilgiler dolaşmaya başladı

Galaxy S7'nin tüm özellikleri sızdırıldı!

Samsung, yeni amiral gemisi S7 modeli ile ilgili ilk bilgileri yayımlamasının ardından internette resmi olmayan bilgiler dolaşmaya başladı

26 Ocak 2016 Salı 11:55
Galaxy S7'nin tüm özellikleri sızdırıldı!
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BU durum Samsung’un aleyhine olmasına karşın firma yeni akıllı telefonu hakkında halen henüz net bir bilgi yayımlamadı. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S7, kullanıcıların büyük ilgi göstereceği akıllı telefon modeli olma özelliğine de sahip. Bu sabah saatlerinde sosyal medya aracılığı ile yapılan paylaşımda Samsung’un bünyesinde çalışmakta olan bir işçi Galaxy S7 modelinin tüm özelliklerini paylaştı.  İlk etapta S7 modeli siyah, gümüş, altın ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Suya ve toza karşı dayanıklı yapıda olmasının haricinde ise ek olarak microSD kart desteği de sunmasının haricinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip yeni kamera ile gece çekimlerinizi gündüze dönüştürmek için hali hazırda bulunacak.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 11:56
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Galaxy S7nin Tüm özellikleri SızdırıldıSamsungGalaxy S7MicroSD
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