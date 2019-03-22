Galaxy S10 5G çıkış tarihi belli oldu

GEÇTİĞİMİZ günlerde geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'ne damga vuran iki teknoloji vardı: Biri 5G, diğeri de ekranı katlanabilen telefonlardı. Samsung, her iki teknolojide de son çözümlerini dünyaya duyurdu ve bu ürünleri tüketicilerle buluşturmak için gün sayıyor. Samsung'un Galaxy S10 serisindeki tek 5G desteğine sahip telefonu olan Galaxy S10 5G, arka yüzündeki 5G logosuyla geliyor.

Şirket, 5 Nisan itibarıyla yeni telefonlarının satışına başlıyor. Ancak bu çıkış tarihi, şimdilik Güney Kore sınırlarını kapsıyor. Dünya genelinde ürünün ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak yakın zamanda Galaxy S10 5G'nin Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.