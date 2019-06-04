Galaxy Note 10 için yeni iddia

GEÇTİĞİMİZ günlerde ortaya çıkan iddialar, Galaxy Note 10'da herhangi bir fiziksel tuş bulunmayacağı ve 3.5 mm kulaklık girişinin olmayacağı yönündeydi. Ancak gelen yeni haberler, bunun aksini söylüyor.

Ice Universe tarafından ortaya atılan iddia, Galaxy Note 10 konusunda kafaları bir kez daha karıştırdı. Zira Ice Universe'ün attığı tweet'e göre, Note 10'da fiziksel tuşlar bulunacak. İlk üretilen Note 10 versiyonunda bu tuşların yer almadığını, ancak yapılan Samsung testleri sonrasında bu konuda başarılı olunmadığı konusunda karar kılınarak, telefonun final sürümüne tuşların dahil edildiği bilgisini paylaşıldı.