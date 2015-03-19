Fiyatı 2999 TL! İlk günden tükendi

SAMSUNG'UN yeni telefonları Galaxy S6 ve Galaxy S6 edge'in Türkiye fiyatları belli oldu. Turkcell'de ön siparişe açılan cihazlar kısa sürede tükendi.

Mobil Dünya Kongresi'nde ilk olarak ortaya çıkan Galaxy S6 ve kavisli ekrana sahip Galaxy S6 edge'in Türkiye fiyatları açıklandı. Turkcell'de vitrine konulan 32 GB Galaxy S6 2 bin 499 TL'den, 32 GB Galaxy S6 edge ise 2 bin 999 TL'den satışa sunuldu.

Tüketicilerden yoğun ilgi gören ürün kısa sürede tükenirken, Turkcell'in ilgili sayfasına girenler 'stoklar tükenmiştir' uyarısıyla karşılaşıyor.

GALAXY S6 VE GALAXY S6 EDGE'İN ÖZELLİKLERİ

Samsung’un CEO’su JK Shin’in elinde ilk kez dünyayla paylaşılan Galaxy S6’nın malzemesinin standart metal tasarıma göre %50 daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Dayanıklılık konusuna özellikle vurgu yapan Shin, Apple’a gönderme yapmayı da ihmal etmeyerek cihazın baskı uygulandığında bükülmeyeceğine dikkat çekti.



14mm işlemci kullanımıyla birlikte yüzde 20 oranında performans artışı sağlanırken, DDR4 belleklerin cihazın performasına katkısı önceki nesil telefona (Galaxy S5’e) oranla yüzde 80'lere ulaşmış durumda.



Exynos 7420 çipi ile gelen cihaz, gücünü 2.1 GHz saat hızında 4 adet 64 bit Cortex-A57 ve 1.5 GHz saat hızında 4 adet Cortex-A53 işlemciden alıyor.

Güç tüketiminde de başarılı görünen Galaxy S6’da bulunan Exynos 7420 yongası bir diğer işlemci Snapdragon 810’a kıyasla yüzde 20 oranında daha az enerji harcıyor.

Galaxy Note 4’lere kıyasla yüzde 30 daha fazla performans sunan Galaxy S6 yine benzer şekilde yüzde 35 oranında daha az güç tüketiyor ve bu da kullanıcıların prizlere daha az bağımlı olması anlamına geliyor.

5.1 inç’lik Super AMOLED Quad HD ekrana sahip olan ve Corning Gorilla Glass 4 ekran kaplama teknolojisini kullanan cihazda piksel yoğunluğu 577ppi olarak açıklanmış durumda.

16 Megapiksel dahili kamera kullanan ve F1.9 diyafram açıklığına sahip merceği sayesinde düşük ışık koşullarında da kaliteli fotoğraflar çekebilen Galaxy S6 4K video çekim özelliğini de sunuyor.

Cihazın ön yüzünde 5 megapiksel dahili kamera yer alırken, bu kamera ile 1080p formatında video kaydı yapılabiliyor.



10 dakika gibi bir sürede 4 saat kullanımlık şarja sahip olan Galaxy S6 Android 5.0 işletim sistemiyle geliyor.

Apple’ın mobil ödeme sistemi Apple Pay'den farklı olmayan mobil ödeme sistemi Samsung Pay, kullanıcıları kredi kartı taşıma zorunluluğundan kurtarmayı amaçlıyor ve parmak izi okuyucusu ile ödeme şeklini benimsiyor. Güvenliğin en üst düzeyde tutulacağı söylenen Samsung Pay'in bu yaz ABD ve Kore'de kullanıma sunulacağı belirtiliyor.



BU DA KAVİSLİ EKRANLI TELEFON: GALAXY S6 EDGE

Samsung’un bu yılki sürprizi ise Galaxy S6’nın yanında bir de kavisli ekranıyla dikkat çeken Galaxy S6 edge’i dünyaya duyurması oldu.

