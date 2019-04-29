Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücüne büyük katkı sağlayan Fırtına obüsünün namlu bakımı için yerli üretim otomatik namlu temizleme cihazı 'Çıngı' geliştirildi

Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet!
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki SSTEK  Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, ülke savunması için kritik teknolojilerin yerli  ve milli olarak geliştirilmesi ve üretilmesine destek vermek için faaliyet  gösteriyor.14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) yerini alacak  şirketin standında, SSTEK'in iştirakleri DELTAV, ULAK, GGTEK ve TRTEST ürün ve  çalışmalarını tanıtacak. SSTEK, aynı zamanda IDEF'19'da kendi markasını taşıyan ilk ürünü de  tanıtacak. İlk yerli otomatik namlu temizleme cihazını kullanıma sunan şirket,  fuarda, Çıngı adı verilen ürünün 155, 120 ve 203 milimetre versiyonlarını  sergileyecek.
Geleneksel yöntemlerde namlu ömrü azalıyor
Günümüz silah sistemleri ve mühimmatlarının hızlı gelişimine paralel  olarak namlu temizliği ve bakımının önemi de artıyor. Namlu bakımı ve temizleme yöntemleri maliyet etkin çözümlere ihtiyaç  duyarken geleneksel temizleme yöntemleri; yüksek iş gücü ihtiyacı ve bakım  süresinin uzunluğu gibi lojistik problemleri beraberinde getiriyor. 
Mevcut koşullarda namlu temizliği fazlasıyla zaman alırken bir grup  asker tarafından namludan daha uzun fırçalı bir harbi, özel yağ ve kumaş ile  manuel olarak yapılıyor. Temizlik tamamen askerin el becerisine göre yapıldığı  için temizlik hassasiyeti değişiyor. Bu durum istenilen temizlik seviyesine  ulaşılmaması sebebi ile namlu ömrünü azaltıyor ve sonrasında yüksek maliyetlere  sebep oluyor. 
Namlu temizliğinde otomatik olarak çalışma kabiliyetine sahip Çıngı,  temizlik sürelerini büyük oranda kısaltıyor, istenilen hassasiyette namluyu  temizliyor ve namlu içerisinde oluşabilecek bakırlaşmayı önlüyor.
Yerlilik birçok avantaj getirecek 
Yerli üretim Çıngı, TSK envanterinde bulunan T-155 Fırtına obüslerinin  namlu bakımı için, mevcut cihaz ve temizleme yöntemleri incelenerek özgü bir  tasarımla imal edildi.
Tasarım ve imalatta yerliliğin getirmiş olduğu yedek parça ve yerinden  tedarik avantajıyla, muharebe alanının her bölgesinde azami arıza geri bildirimi  ile namluların etkin kullanımı ve hassas atış kabiliyeti hedefleniyor. Prototip olarak çeşitli namlu çaplarında imal edilen Çıngı, gerçek  muharebe şartlarında test edildi ve SSTEK markası ile Türk savunma sanayisinin ve  ihtiyaç makamlarının hizmetine sunuldu.  
TSK kullanıcı birliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen  Çıngı; kara, deniz ve hava platformlarındaki namlulu silah sitemlerinde başarı  ile çalışabilir durumda bulunuyor. Çıngı, kolay taşınabilir tasarımıyla en kısa sürede ve en az iş gücü  gereksinimi ile namlu temizliğini sorunsuz yapıyor.
Silah sistemi hizmet dışı kalmıyor 
Cihaz istenirse namlu ağzından, istenirse kama bölümünden temizliğe  başlayacak şekilde tasarlandı ve üzerinde bulunan hassas sensörler vasıtasıyla  namlu içerisinde bağımsız bir şekilde ileri ve geri hareket edebiliyor. Cihazın ön bölümünde bulunan ileri/geri hareketli fırça sisteminin  titreşimli hareketi, namlu içinde oluşan kir ve kalıntıları yüzeyden kaldırırken  arka bölümündeki fırça, yiv ve setlerin dönü etkisiyle namlu içini süpürerek  namluyu temizliyor. Cihaz içerisinde bulunan temizleme sıvısının tüm namlu  içerisine veya namlunun istenilen bölümlerine püskürtülmesiyle temizlik etkisi  artırılıyor. Fırtına obüsü için 30 dakikadan az bir sürede namlu temizliği  yapılabiliyor. Temizleme işlemi sırasında silah sistemlerinin hizmet dışı bırakılmasına gerek kalmıyor.
Taşıma kolaylığı için askeri standartlarda ve su geçirmez özellikte  tasarlanan taşıma çantası, 155 milimetrelik kit için tüm aksesuarlar dahil 22  kilogramdan düşük ağırlığa sahip bulunuyor.

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