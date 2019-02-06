FaceTime kabusu sona eriyor!

GEÇTİĞİMİZ aylarda yayınlanan 12.1 sürümü ile beraber Grup FaceTime özelliği kullanıcılara sunulmuştu. Ancak bu güncelleme sonucunda beklenmedik güvenlik açığı ile karşılaşılmıştı. Grup FaceTime kullanılan cihazlar dinlenebiliyordu.

Bu güvenlik açığı sonucunda Grup FaceTime özelliğini durduran Apple, birçok kullanıcıdan tepki toplamıştı. ABD'li şirket iOS 12.1.4 güncellemesiyle beraber bu sorunu çözüme kavuşturacak. Yayınlanacak olan güncelleme iPhone 5S sonrası tüm modellerde kullanılabilecek. iOS 12.1 güncellemesinin ardından Grup FaceTime özelliğinde ortaya çıkan güvenlik açığını hatasız bir şekilde kullanmak için iOS 12.1.4 sürümü indirmeniz gerekecek.

