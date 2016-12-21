Facebook’tan yeni renkli durum güncellemeleri

Facebook; arkadaşlarımızla ve ailemizle haberler paylaşmamızın yeni bir yolu olarak hayatımıza girdi. Fakat yakın zamanda bu sosyal ağ internet’in en geniş pazarlama platformu haline gelecek. Şu anda ise, şirket kişisel güncellemeleri biraz daha öne çıkarmak istiyor gibi görünüyor

FACEBOOK kişisel paylaşımlarda Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15’lik bir düşüş ile karşılaştı.Kişisel paylaşıma çok değer veren ve platformda arkadaşların paylaşımlarının daha çok yer almasını isteyen Mark Zuckerberg’in etkin tavrıyla Facebook metinsel durum güncellemelerinizi öne çıkaracak yeni bir yol geliştirdi.

Bir kaç kullanıcı metinsel durum güncellemesine arka plan rengi eklendiğini belirtti. Bir çok renk sade ancak bazıları daha dikkat çekici ve stil sahibi paylaşımlar yapmanızı sağlayan bileşenlerden oluşuyor.

Bu özellik aynı zamanda Portekiz’de yaşayan Pedro Fernandes tarafından da kullanıldı: Tabi ki bu durum şu an için sadece test aşamasında fakat metinsel durum güncellemelerinin bu sayede daha fazla erişime ve etkileşime ulaşacağı kesin. Tabi bu özellik bir süre sonra kalıcı da olabilir.

Ve arka plan rengi eklemek yerine font rengini değiştirmek isteyenleri görebiliriz. Kim bilir belki de bundan sonraki aşamada font renginin değiştiğine şahit oluruz.