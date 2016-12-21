Facebook’tan yeni renkli durum güncellemeleri

Bir kaç kullanıcı metinsel durum güncellemesine arka plan rengi eklendiğini belirtti. Bir çok renk sade ancak bazıları daha dikkat çekici ve stil sahibi paylaşımlar yapmanızı sağlayan bileşenlerden oluşuyor.
Bu özellik aynı zamanda Portekiz’de yaşayan Pedro Fernandes tarafından da kullanıldı: Tabi ki bu durum şu an için sadece test aşamasında fakat metinsel durum güncellemelerinin bu sayede daha fazla erişime ve etkileşime ulaşacağı kesin. Tabi bu özellik bir süre sonra kalıcı da olabilir.
Ve arka plan rengi eklemek yerine font rengini değiştirmek isteyenleri görebiliriz. Kim bilir belki de bundan sonraki aşamada font renginin değiştiğine şahit oluruz.
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