Facebook'tan Atatürk bombası

DÜNYANIN en büyük sosyal ağı Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, paylaşılan içerikleri düzenlediği ‘Topluluk Standartları’na ‘Atatürk kriteri’ getirdiklerini açıkladı. Zuckerberg, “Türkiye’de Atatürk’e hakaret etmek yasadışı. Türkiye’nin kültürel ve tarihsel değerleri için Atatürk’e hakaret edildiğinde kaldıracağız” dedi.

1.4 milyar kullanıcıyla dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook’un yeni Topluluk Standartları’na ‘Atatürk kriteri’ damga vurdu. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, kendi Facebook hesabından yaptığı açıklamada ülkelerin kültürel ve tarihsel farkları arasında daha hassas davranabilmek için Topluluk Standartları’nı güncellediklerini ifade etti. Zuckerberg, “Şu anda Facebook’un kullanıldığı ülkeleri tanımaya ihtiyacı var. Her ülkenin kendine has ifade sınırları var. Örneğin, Türkiye’de Atatürk’e hakaret etmek yasadışı. Almanya’da Nazilerin Musevileri katlettiği inkâr edilemiyor. Veya Müslüman ülkelerde dine küfür etmek suç olarak kabul ediliyor. Bu yüzden Topluluk Standartları’nı güncelledi. Bu kriterlere uymayan içerikleri kaldıracağız” dedi.

11 KATEGORİ OLUŞTURULDU

Güncellenen ‘Topluluk Standartları’nda şiddet ve tehdit, kendine zarar verme, zorbalık ve taciz, nefret söylemi, şiddet görüntüleri, çıplaklık, kimlik ve gizlilik, fikri mülkiyet, yasal düzenlemeye tabi ürünler, güvenlik, şifre tuzakları ve spamlar olarak kategorilendirildi. Zuckerberg’in örnek olarak gösterdiği Atatürk kriteri ise nefret söylemi kategorisinde değerlendiriliyor. Buna göre Facebook’un ciddi ve mizah amaçlı ifadeleri birbirinden ayırabileceği belirtilen açıklamada, “Fikirlerin, kurumların, olayların ve uygulamaların tartışılmasını teşvik etmemize karşın, bireylerin veya grupların ırklarından, etnik kökenlerinden, ulusal kökenlerinden, dini inançlarından, cinsel kimliklerinden, cinsiyetlerinden, cinsel tercihlerinden, fiziksel engellerinden veya sağlık durumlarından dolayı başkalarına saldırmasına izin vermeyiz” denildi.

2 bin 500 yasaklı kelime

FACEBOOK’un içerik sisteminden sorumlu yöneticisi Monika Bicket, Topluluk Standartları, hakkındaki detayları paylaştı. Buna göre 2 bin 500 kelimeye karşı duyarlı olacak olan sistem, eskisine göre neredeyse üç kat daha fazla kelime kullanacak. Kullanıcılar bir içeriğin kaldırılmasını talep ettiğinde, o içeriğin Facebook kurallarını çiğneyip çiğnemediği bir algoritma tarafından denetlenecek. Bu denetleme sonrası içeriğin kaldırılma talebi uygulanacak. Özellikle terörizm üzerine sıkça sorular aldıklarını belirten Bicket, mevcut kurallarında terörizme karşı net ifadelere yer verileceğini belirterek “Artık terör grupları, onların destekçileri ve liderlerine müsamaha gösterilmeyeceğini net ifadelerle kurallarımızda belirteceğiz” şeklinde konuştu. Öte yandan bazı kullanıcıların rahatsız olabileceği videolar hemen oynatılmayacak, siyah bir ekranda uyarı yazısı gelecek. Kullanıcılar bu mesajı gördükten sonra videoyu izleyebilecek.

Türkiye’den her gün 15 içeriği kaldırdı

FACEBOOK, 2014’ün ikinci yarısında gerçekleşen hükümetlerden gelen içerik kaldırma talepleri raporunu yayınladı. Buna göre Türkiye’den 3624 içerik kaldırılarak, listenin ikinci sırasında yer aldı. 2014 yılı genelinde Türkiye’nin talebiyle Facebook’un erişime engellediği içerik sayısı ise 5 bin 517’yi buldu. Diğer bir deyişle 2014’te her gün ortalama 15 içeriği engellenmiş oldu. 2014’ün ikinci yarısındaki rakamlara göre 5 bin 832 içeriğin kaldırılmasıyla Hindistan var. Üçüncü sırada ise sadece 60 içeriğin kaldırmasıyla Almanya bulunuyor.