Facebook’ta büyük vurgun

19 Mart 2015 Perşembe 11:09
Kimlikleri Chalit Pathomjarukul (61), Yosakorn Settha-ukhos (50), Khwan-anong Saengchang (44) ve Khemjira Waenduangden (55) olarak açıklanan sosyal medya çetesi Facebook üzerinden seçtikleri kurbanlarına çok kazandıran reklam servislerinden bahsediyorlardı. Polise verdikleri ifadeye göre kurbanlarına 750 dolar karşılığında sisteme kayıt olabileceklerini ve sistemde kendileri için açılan hesapta karşılarına gelen her websitesi linkine tıkladıklarında 60 dolar kazanacaklarını söylüyorlardı. Bu şekilde tüm kurbanlarını toplamda yaklaşık 800 bin dolar dolandıran sosyal medya çetesi sonunda yakayı ele verdi.
Kaynak:Enis AKSU(DHA)
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Son Güncelleme: 19.03.2015 10:10