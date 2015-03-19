Facebook’ta büyük vurgun

Kimlikleri Chalit Pathomjarukul (61), Yosakorn Settha-ukhos (50), Khwan-anong Saengchang (44) ve Khemjira Waenduangden (55) olarak açıklanan sosyal medya çetesi Facebook üzerinden seçtikleri kurbanlarına çok kazandıran reklam servislerinden bahsediyorlardı. Polise verdikleri ifadeye göre kurbanlarına 750 dolar karşılığında sisteme kayıt olabileceklerini ve sistemde kendileri için açılan hesapta karşılarına gelen her websitesi linkine tıkladıklarında 60 dolar kazanacaklarını söylüyorlardı. Bu şekilde tüm kurbanlarını toplamda yaklaşık 800 bin dolar dolandıran sosyal medya çetesi sonunda yakayı ele verdi.







