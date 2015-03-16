Facebook'a girenler bugünden itibaren...

Geçen ay itibariyle 1.4 milyar kullanıcıya ulaşan sosyal medya devi Facebook, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı içerik kaldırma kurallarıyla ilgili önemli detayları kamuoyuyla paylaştı.Facebook'un içerik sisteminden sorumlu ismi Monika Bicket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Örneğin kullanıcı bir içeriğin kaldırılmasını şikayet ettiğinde o içeriğin kurallarımızı çiğnemediği gerekçesiyle kaldırılmayacağını belirteceğiz. Buna rağmen kullanıcı bize ilgili içerikle ilgili geri dönüş yaparsa da bunu kesinlikle dikkate alacağız.'Özellikle terörizm üzerine sıkça sorular aldıklarını belirten Bicket, mevcut kurallarında terörizme karşı net ifadelere yer verileceğini belirtti ve ekledi: "Artık terör grupları, onların destekçileri ve liderlerine müsamaha gösterilmeyeceğini net ifadelerle kurallarımızda belirteceğiz."Ancak Bicket, bu konuda kurallarında bir değişiklik olmadığını vurguladı. Zira sadece kullanıcılar buradan da ulaşabileceğiniz Topluluk Standartları sayfasında terörizm ve ilgili konularla ilgili daha net ifadeleri görebilecek. Yeni kurallar çerçevesinde yaklaşık 2 bin 500 kelimeye karşı duyarlı olacak olan sistem, eskisine göre neredeyse üç kat daha fazla kelime kullanıyor. Çıplaklık gibi hususlar söz konusu olduğunda da içeriklerin nasıl kaldırılacağı daha net ifadelerle belirtildi. Örneğin doğrudan göğüs ucuna odaklanan bir fotoğrafta göğüsler fotoğrafın kaldırılma sebebi olurken, benzer şekilde popoların fazlaca açıkça sergilendiği fotoğraflar da Facebook'ta barınamayacak.

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