Facebook’a cinsiyet özgürlüğü geldi

FACEBOOK üyeleri 2014 yılından beri profillerindeki cinsiyet hanesini 58 farklı cinsiyet seçeneğinden biri ile doldurabiliyordu. Ancak bir çok LGBT aktivisti bu listenin yetersiz olduğunu ve bazı bireylerin kendilerini tam olarak tanımlamasını engellediğini iddia ediyordu.Facebook yeni düzenleme kapsamında profilinde cinsiyetini belirtmek isteyen kullanıcılara sınırsız özgürlük tanımanın yanı sıra, tüm kullanıcılara sitede kendileri için hangi zamirlerin kullanılacağını da seçme hakkı tanıdı.Artık Facebook’u cinsiyet zamirlerine sahip bir dilde kullananlar sitenin kendilerine kadın, erkek ya da cinsiyetsiz zamirleri kullanarak hitap etmesini tercih edebilecek.Facebook için yeni cinsiyet uygulamasını geliştiren takımda görev yapan ve kendisi de trans bir birey olan mühendis Ari Chivukula “Bu uygulama sayesinde kendisini kadın ya da erkek olarak tanımlamak istemeyen kişilerin daha kolay kabul göreceğini, bu uygulamanın yeni bir diyalog başlatacağını umuyoruz” dedi.Akademisyenler de uygulamayı destekledi ve Facebook’un farklı cinsiyet tanımlamalarını kabul etmesinin trans bireylerin toplumda kabul gördüğünü gösteren önemli bir işaret olduğunu belirtti.