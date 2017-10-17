Facebook, WhatsApp'tan sonra o uygulamayı satın aldı

SOSYAL medya devi Facebook gençler arasında oldukça popüler olan uygulamayı satın aldı. Sosyal medyadaki etkisini artırmak için satın alma yolune giden Facebook daha önce rekor fiyatlar ile WhatsApp ve Instagram'ı satın almıştı. Snapchat için de benzer bir yol izleyen Facebook, satın alamayınca benzer özelliklerini platformlarına entegre etmeye taktiğini benimsemişti. To be Honest (TBH) isimli uygulamayı satın alan Facebook, platformlarından kaçan genç kullanıcıları bu hamle ile telafi etmek istiyor.



Zira 5 milyon kullanıcı olan uygulama özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler. Kullanıcıların kimliklerini gizleyerek birbirlerine soru sormalarına imkân veren uygulama için Facebook'un ne kadar ücret ödediği şimdilik bilinmiyor. Facebook'un anlaşmanın detayları ile ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.