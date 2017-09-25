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Facebook, Whatsapp ile birleşiyor mu?

Facebook, mobil platformlarının içine Whatsapp programını da entegre etmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...

Facebook, Whatsapp ile birleşiyor mu?

Facebook, mobil platformlarının içine Whatsapp programını da entegre etmeye hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:12
Facebook, Whatsapp ile birleşiyor mu?
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FACEBOOK, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek adına yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.
 
Facebook uygulaması içindeki WhatsApp kısayolu şu anda uygulamanın Android sürümünde test ediliyor, ancak bazı iOS kullanıcıları için de gelebilir.
 
Şimdilik sadece Danimarka'daki bazı kullanıcılara sunulan özellik, uygulama içine girdiğinizde, sık kullanılanlar sekmesinde adınızın hemen altında duran WhatsApp butonundan oluşuyor. Bu butona bastığınızda Facebook’tan çıkmadan WhatsApp’a erişebiliyorsunuz.
 
Daha öncesinde 2015'te sosyal medya devi gönderilere bir WhatsApp butonu koyarak beğendiğiniz içerikleri arkadaşlarınızla doğrudan paylaşmamızı sağlayacak bir özelliği test etmiş fakat daha sonra iptal etmişti.
 
Diğer testlerde olduğu gibi, WhatsApp kısayolunun tüm Facebook kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale gelip gelmeyeceği veya ne zaman kullanılacağı belli değil.

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