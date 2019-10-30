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Facebook ve Instagram, cinsellik maksatlı emojileri yasaklıyor

Facebook ve Instagram, patlıcan ve şeftali gibi cinsellikle ilgili 'direkt ya da dolaylı' yoldan çağrışım yapan emojileri yasaklıyor. Artık bu tür ifadeler kullanılamayacak.

TEKNOLOJİ 30.10.2019, 13:12
Facebook ve Instagram, cinsellik maksatlı emojileri yasaklıyor
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GÜNCELLENEN Topluluk Standartları ile sosyal medya devi, cinsellikle ilgili ifadeleri sansürlemekle suçlanmış olmasına rağmen çevrimiçi cinselliğe teşviği önlemeye çalışıyor. Ağustos ayında getirilen ancak ilk olarak yetişkinler için çıkarılan bir dergi tarafından tespit edilen yeni kurallar, bağlam olarak spesifik ve yaygın kullanılan cinsel emojilerin artık cinsellikle ilgili ifadeler ile aynı kategoride sayılarak kabul edilmeyeceğini belirtiyor. Webtekno'nun aktardığı kurallara göre emojiler çıplaklığı sansürlemek için kullanılamazken kullanıcıların takipçilerine pornografik içeriğe bağlantı sağlamaları da yasaklanmış durumda. Facebook, bu politikanın 'yetişkinler arasında cinsel karşılaşmaları kolaylaştıran, teşvik eden veya koordine eden herhangi bir içeriği engellemek' olduğunu belirtiyor. 'Yeni politikaları genel olarak seks işçilerine karşı' Güncellenen Topluluk Standartları, çevrimiçi sansür getirdiği ve seks işçilerini hedef aldığı gerekçesiyle bazı kişiler tarafından sosyal medyada eleştirildi. Twitter'da bir kullanıcı, "Yeni politikaları genel olarak seks işçilerine karşı. Fotoğraflar, pornografiden çok sadece bir çağrışım yaratsa veya emoji kullanılıyor olsa bile siliniyor" diyor.

'Sadece dili güncelledik'

Bir Facebook sözcüsü yetişkinlere yönelik yayın yapan bir dergiye yaptığı açıklamada, kılavuzlarındaki son güncellemenin platformdaki sistematik değişikliklerin bir parçası olduğunu söyledi. Facebook sözcüsü, "Bu güncellemeyle politikanın kendisi veya onu nasıl uygulattığımız konusunda hiçbir şey değişmedi. Sadece topluluğumuz tarafından daha net anlaşılması için dili güncelledik" dedi.Bu sırada Instagram, kullanıcı sağlığını ve psikolojisini korumak zorunda olduğunu belirterek intihar veya kendine zarar verme içerikli görüntüleri ve videoları yasakladığını açıklamıştı.

#facebook #İnstagram #cinsellik #emoji
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