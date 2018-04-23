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Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!

Facebook, Türkiye'deki 50 milyondan fazla kullanıcısının haber kaynağında bilgi metinleri göstererek uygulamalar sekmesine yönlendirdi ve zararlı uygulamalar varsa kontrol edilmesi gerektiği yönünde uyardı

Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!

Facebook, Türkiye'deki 50 milyondan fazla kullanıcısının haber kaynağında bilgi metinleri göstererek uygulamalar sekmesine yönlendirdi ve zararlı uygulamalar varsa kontrol edilmesi gerektiği yönünde uyardı

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:48
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
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FACEBOOK, Türkiye'deki 50 milyondan fazla kullanıcısını kötü amaçlı uygulamalara karşı uyardı. Türkiye'deki 50 milyondan fazla kullanıcısının haber kaynağında bilgi metinleri göstererek, 'uygulamalar' sekmesine yönlendirdi ve zararlı uygulamalar varsa kontrol edilmesi gerektiği yönünde uyardı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Dijital Medya Uzmanı Abdulkadir Mercanoğlu, Facebook'un Türkiye'deki 50 milyonu aşkın kullanıcısını kötü amaçlı uygulamalara karşı uyardığını belirtti. Mercanoğlu, "50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin çalınmasıyla büyük zarar gören Facebook, güvenlik önlemlerini artırdı. Türkiye'deki 50 milyondan fazla kullanıcısını kötü amaçlı uygulamalara karşı uyardı. İngiltere merkezli Cambridge Analytica, 'This Is Your Digital Life' adlı uygulama ile 50 milyon kullanıcının kişisel bilgisini ele geçirmiş ve geçtiğimiz ABD seçimlerinde çıkar amaçlı kullandığı ortaya çıkmıştı" dedi.

UYARI METNİ

Mercanoğlu, Facebook Haber Kaynağı'nda gösterilen uyarı metninde şu ifadelerin yer aldığını söyledi: "Verilerini güvende tutmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve hangi uygulamalarla bilgi paylaştığını kontrol etmeni kolaylaştırıyoruz. Facebook'u kullanarak giriş yaptığın uygulamaları ve internet sitelerini görmek istediğin zaman ayarlarının Uygulamalar ve İnternet Siteleri kısmına gidebilirsin. Artık Facebook'a bağlı olmasını istemediklerini de kaldırabilirsin."

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