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Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!

Facebook kendi işlerini kuran ve girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere başlattığı kapsamlı küresel çalışması #SheMeansBusiness projesini Türkiye'de de hayata geçiriyor

Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!

Facebook kendi işlerini kuran ve girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere başlattığı kapsamlı küresel çalışması #SheMeansBusiness projesini Türkiye'de de hayata geçiriyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:29
Facebook'tan Türk kadınlara büyük destek!
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SheMeansBusiness'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Facebook, kendi işlerini kuran ve yeni girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere başlattığı kapsamlı küresel projesi #SheMeansBusiness projesini Türkiye'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte hayata geçirecek.

10 FARKLI ŞEHİRDE 5 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞACAK

#SheMeansBusiness projesi kapsamında önümüzdeki yıl boyunca on farklı şehirde beş binin üzerinde kadın girişimciye, Facebook ve Instagram'dan işlerini büyütmek için nasıl faydalanacaklarını da kapsayan eğitimler verilecek. Proje ile TOBB ve Facebook, Türkiye'nin dört bir yanındaki kendi işini kurmak isteyen kadınlara ilham vermeyi ve kadın girişimcilere işlerini bir adım daha öteye taşımaları için gerekli bilgi, beceri, bağlantı ve teknolojiyi sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın yeni bir sanayi devrimini yaşadığını belirterek, birinci sanayi devriminde, 18'inci yüzyılda üretim alanında erkeklerin kadınlardan daha avantajlı olduğunu belirtti.

"KADINLAR GÜÇLENDİĞİNDE, EKONOMİ DE GÜÇLENİR"

Türkiye'nin gün geçtikçe zenginleşen girişimci ekosistemini tebrik eden Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, kadınların güçlenmesi halinde ekonominin de güçlendiğini aktardı.

Türkiye'de her ay 44 milyon kişi Facebook'u, 31 milyondan fazla kişi ise Instagram'ı ziyaret ediyor.

Nicola Mendelsohn, bu yüzden Facebook olarak kendi işlerini kuran ve başarıyla yürüten kadınları kutladıklarını ve bir gün kendi girişimlerine imza atmak isteyen kadınlara yardımcı olacak kaynakları sunmak için çalıştıklarını belirterek, "#SheMeansBusiness projesi ile Türkiye'deki kadın girişimcilerin bu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamayı ve hayallerini büyütmek için onlara ilham vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FacebookSheMeansBusinessProje
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