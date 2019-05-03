Facebook'tan radikal karar! Kalıcı olarak kapatıldı...

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, bazı beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağ veya antisemitik kişi ve kuruluşların hesabını "tehlike arz ettiği için" kalıcı olarak kapattığını duyurdu. Kapatılan hesaplar arasında ABD'li aşırılık yanlısı Alex Jones, Milo Yiannopoulos ve Laura Loomer ile "İslam Milleti" adlı siyahi hareketin lideri Louis Farrakhan'ın da olduğu kaydedildi

Facebook'tan radikal karar! Kalıcı olarak kapatıldı...
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ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, bazı  beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağ veya antisemitik kişi ve kuruluşların  hesabını "tehlike arz ettiği için" kalıcı olarak kapattığını duyurdu. 
Facebook, ırkçı söylemlerde bulunan veya etnik ve dini gruplara karşı  nefret yayan hesapların kapatılması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Biz, ideolojileri fark etmeksizin şiddete ve nefrete  yönelen veya teşvik eden birey ve kuruluşları tehlike arz ettiği için her zaman  yasaklamaktayız. Potansiyel ihlalcilerin değerlendirilme süreci oldukça geniştir  ve bugün bu hesapları kaldırma kararımızı almamızı sağlayan şey budur."  ifadelerine yer verildi.
Facebook'un kapatma kararı aldığı hesapların arasında komplo  teorileriyle tanınan Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, ABD'li  aşırı sağcı Milo Yiannopoulos ve Laura Loomer ile "İslam Milleti" adlı siyahi  hareketin lideri Louis Farrakhan'a ait hesapların da olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Facebook tarafından alınan bu hesapların kapatılması  kararı insan hakları örgütleri ve aktivistleri tarafından memnuniyetle  karşılandı.
Söz konusu hesapların sosyal medya üzerinden şiddet ve nefret  yaydığını dikkati çeken insan hakları örgütleri, uzun zamandır Facebook başta  olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına gerekli önemleri alması çağrısında  bulunuyordu.

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