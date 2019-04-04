Facebook'ta yeni bir skandal daha!

Facebook üzerindeki 100 milyonlarca kaydın, Amerikan perakende devi Amazon'un sunucularında kamuya açık bir şekilde görüldüğü bildirildi.

Facebook'ta yeni bir skandal daha!
banner404

FACEBOOK'TA yeni bir skandal daha.Güvenlik firması UpGuard, son dönemde veri skandalları ile gündeme  gelen Facebook'ta yeni bir güvenlik açığı bulunduğunu açıkladı.
 
Firma, yaptıkları araştırma sonucu, aralarında kullanıcıların  yorumları, beğenileri, kullanıcı isimlerinin de bulunduğu 540 milyondan fazla  Facebook kaydının Amazon'un bulut bilişim sunucusunda kamuya açık bir şekilde  görüldüğünün tespit edildiğini duyurdu.Bloomberg'in konuyu haberleştirmesi üzerine Facebook'un Amazon ile  irtibata geçtiği ve hatanın düzeltildiği belirtildi.
Facebook'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şirket  politikalarının uygulama geliştiricilerinin "kamuya açık veri tabanındaki  bilgilerin depolanmasını" yasakladığına işaret edilerek, "Platformumuzdaki  insanların verilerini korumak için geliştiriciler ile çalışıyoruz." ifadesine yer  verildi.
 
Facebook'un güvenilirliği tartışılıyordu
 
Nisanda Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz  firmasının, Facebook'un 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı  kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile  İngiltere'de Haziran 2016'daki Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için  kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.
 
ABD ve Avrupa'daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma  başlatmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük  değer kaybetmişti.
 
Son olarak New York Times gazetesi, Facebook'un, kullanıcılarının  kişisel verilerini rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev  şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha  büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.
Netflix ve Spotify gibi bazı şirketler Facebook kullanıcılarının  verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hükümet düğmeye bastı! İnternetten satılacak...
Hükümet düğmeye bastı! İnternetten satılacak...
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472