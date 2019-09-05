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Facebook'ta bir skandal daha! Bu kez sizi de vurmuş olabilir

ABD'li teknoloji devi Facebook'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor

TEKNOLOJİ 05.09.2019, 18:44
Facebook'ta bir skandal daha! Bu kez sizi de vurmuş olabilir
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ORTAYA atılan son iddiaya göre 419 milyon Facebook kullanıcısının telefon numarası sızdırıldı.

TechCrunch'ın raporuna göre, 419 milyon Facebook kullanıcısının telefon bilgileri, yaşadıkları bölge, cinsiyetleri ve yaşları gibi kişisel bilgiler şifresiz bir internet sunucusunda yayınlandı.

Son sızıntıyla birlikte, milyonlarca kullanıcının telefon bilgileri herkesin ulaşabileceği bir veri tabanında açığa çıkarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, veritabanının kim tarafından ve ne zaman oluşturulduğuna yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Bilgilerin Nisan 2018'de yaşanan Cambridge Analytica veri ihlali skandalından önce toplandığı düşünülüyor.

TechCrunch'ın uyarısının ardından söz konusu veri tabanına erişim engellendi.

#ABD #facebook
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