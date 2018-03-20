Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 20 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?

Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı

50 milyon Facebook hesabından veri toplandığı iddiasının ardından şirketin hisseleri, Temmuz 2012'den bu yana en sert günlük düşüşünü göstererek 43 milyar dolar kayıp yaşadı

Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı

50 milyon Facebook hesabından veri toplandığı iddiasının ardından şirketin hisseleri, Temmuz 2012'den bu yana en sert günlük düşüşünü göstererek 43 milyar dolar kayıp yaşadı

20 Mart 2018 Salı 11:51
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı
banner404

Küresel sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisseleri, kullanıcılarının verilerinin kötü amaçlı kullanıldığına yönelik iddiaların ardından, son 6 yılın en sert günlük düşüşünü yaşıyor. The New York Times'da cumartesi günü yayınlanan haberde, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddia edilmişti.

İDDİALAR HİSSELERİ DÜŞÜŞE GEÇİRDİ

İddianın ardından, Facebook'un hisse başına değeri, cuma gününü 185,09 dolardan kapamasının ardından bugün TSİ 19.00'da 170,12 dolara kadar geriledi. Böylece yüzde 8,1 değer kaybeden şirket hisseleri son 5,5 yıldaki en sert günlük düşüşünü gösterdi.

Firmanın hisseleri, en son 27 Temmuz 2012'de şirketin söz konusu yılın ikinci çeyreğinde reklam satışlarında azalış görülmesinin ardından yüzde 11'in üzerinde kayıp göstererek o döneme kadarki en düşük seviyesine gerilemişti.

ZUCKERBERG'İN SERVETİ 5 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Facebook hisselerinde görülen kaybın ardından, cuma günü 537 milyar dolar olan şirketin piyasa değeri bugün 43 milyar dolar kaybederek 494 milyar dolara kadar geriledi.

Ayrıca, Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in cuma günü 74,5 milyar dolar olan kişisel serveti bugün 69,3 milyar dolara gerileyerek 5 milyar doların üzerinde kayıp gösterdi.

Böylece, Zuckerberg, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesinde" 5'inci sıradan 7'nci sıraya gerilemiş oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Mark ZuckerbergFacebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook'a büyük şok!
Facebook'a büyük şok!
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar
Tek tehlike Sarahah değil! Giderek yayılıyorlar
3 günde üretildi! 30 bin liraya satılacak
3 günde üretildi! 30 bin liraya satılacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim