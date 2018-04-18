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Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor

87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini kullanarak ABD ve İngiltere'deki seçimleri manipüle etmekle suçlanan Cambridge Analytica'nın skandal öncesinde kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı

Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor

87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini kullanarak ABD ve İngiltere'deki seçimleri manipüle etmekle suçlanan Cambridge Analytica'nın skandal öncesinde kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:13
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
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FACEBOK'TAN topladığı kullanıcı verileri uygunsuz şekilde kullandığı ortaya çıkan Cambridge Analytica, skandal patlak vermeden önce kendi kripto parasını geliştirmek için çalıştığını doğruladı. Reuters'ın konuya yakın kaynaklarına göre, şirket kripto para arzıyla 30 milyon civarı yatırım toplamayı hedefliyordu.

PİYASAYA SUNUP SUNMAYACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR
Politik veri danışmanlığı şirketinin kripto parasını hâlâ piyasaya sunmayı planlayıp planlamadığı bilinmiyor ancak şirket sözcüsünün açıklamasına göre Cambridge Analytica insanlara çevrimiçi verilerini korumalarını sağlayacak blok zinciri tabanlı projelerle ilgilenmeye devam ediyor.

BİLGİLERİ PAYLAŞTIĞI İÇİN ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası için çalışan Cambridge Analytica, milyonlarca Facebook kullanıcısından topladığı verileri uygunsuz şekillerde kullandığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında. Skandalın ortaya çıkmasıyla, Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade vermeye çağırılmıştı.

Kripto para arzları günümüzde şirketler için ekstra finansal kaynak yaratmanın işlevsel yollarından birisi olarak görülüyor. Autonomous araştırma şirketine göre şirketler 2018 yılında bu yöntemle 3,5 milyar dolar yatırım topladılar.

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Anahtar Kelimeler:
FacebookSkandalCambridge Analytica
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