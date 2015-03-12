Facebook onu kapatıyor

KAPANIŞ tarihi, 9 Nisan olarak belirlenmiş. Peki Facebook, niçin böyle bir adım atıyor? Bret Taylor, JimNorris, Paul Buchheit ve Sanjeev Singh tarafından Ekim 2007'de kurulan bu site, adı üzerinde bir “feed” toplayıcısı. Sosyal medya ve sosyal ağlardan veri çekebilen FriendFeed’in amacı, kurucularına göre şu: “Varolan sosyal medya ve sosyal ağları kullanarak, internet içeriklerini daha amaca uygun ve kullanışlı bir hâle getirmek.” Ancak belirtilene göre, son zamanlarda FriendFeed’in kullanıcı sayısında çok ciddi bir düşüş var. O nedenle Facebook, “Artık sırası gelmişti bunun.” diyor: “Kullanıcılara, yıllardır sundukları desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.” Türkiye, FriendFeed için önem arz eden bir ülke. ABD menşeli site, geçtiğimiz yıllarda kurulduğu ülkede çok kan kaybetmiş; bu kaybını da Türk kullanıcılar sayesinde telafi etmişti. Kısacası Türk kullanıcıların çok sevdiği, epey zaman geçirdiği bir sosyal medya oluşumu FriendFeed; ya da “Oluşumuydu.” demeliyiz.