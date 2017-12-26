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Facebook Messenger tehlike altında!

Facebook Messenger'dan arkadaş listesine zararlı yazılımın yüklendiği video dosyasının bağlantısını gönderen program, Messenger'ın masaüstü versiyonunu kontrol altına alarak, hem kripto para kazıyor, hem de kullanıcı hesaplarını çalabiliyor

Facebook Messenger tehlike altında!

Facebook Messenger'dan arkadaş listesine zararlı yazılımın yüklendiği video dosyasının bağlantısını gönderen program, Messenger'ın masaüstü versiyonunu kontrol altına alarak, hem kripto para kazıyor, hem de kullanıcı hesaplarını çalabiliyor

26 Aralık 2017 Salı 18:00
Facebook Messenger tehlike altında!
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BİR çok siber saldırıda olduğu gibi bu saldırıda ortaya çıkan rakamlar da oldukça kritik. Araştırmacılar ne kadar çok kullanıcıya erişilirse, edinilecek olası kazancın da o denli yüksek olacağını söylüyorlar.
Siber saldırganlar kripto para toplayan zararlı bir yazılımı Facebook Messenger üzerinden yayıyorlar.
 
Trend Micro siber güvenlik firmasının araştırmacılarına göre ‘Digmine’ adı verilen bu yazılım, kendisini yazan yazılımcılar adına ‘Monero’ kazmak için maksimum sayıda makineye ulaşmayı hedefliyor.
 
Yazılım aynı zamanda Facebook hesaplarını da ele geçirebiliyor.
 
Bot olarak adlandırılan yazılımı tespit eden Trend Micro ‘Digimine’ın video dosyası gibi tasarlandığını belirtiyor.
 
Bununla birlikte sadece Messenger’ın masa üstü versiyonu üzerinden, Chrome tarayıcısı vasıtasıyla bulaşıyor yazılım. Eğer yazılımı Messenger üzerinden örneğin bir mobil telefonda açarsanız, Digmine aktif hale gelemiyor.
 
Fakat yine de oldukça tehlikeli statüde olduğu değerlendiriliyor yazılımın. Zira saldırganların hesabınızı ele geçirmelerini sağladığı gibi, bilgisayarınızı da yavaşlatabiliyor ve arkadaşlarınızı hedef almak için Facebook hesabınızı kullanabiliyor.
 
“Eğer kullanıcının Facebook hesabı otomatik olarak bağlanmaya ayarlıysa, Digmine adlı zararlı yazılım Facebook Messenger’ı manipüle ederek hesapta bulunan kişi listesine dosyanın indirileceği bir bağlantıyı gönderiyor. Yazılımın Facebook’u istismar ederek yayılma yönelimi göstermesi şimdilik kısıtlı bir aşamaya kadar çekildi fakat bu durum saldırganların Facebook hesaplarını ele geçirmelerine engel değil” diyor araştırmacılar yaptıkları açıklamada.

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Anahtar Kelimeler:
Facebook MessengerTrend MicroYazılım
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