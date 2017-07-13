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Facebook Messenger'a da reklam geliyor!

Facebook Messenger da reklam dönemine geçmek üzere. Facebook Messenger'daki reklam döneminin detayları haberimizde

Facebook Messenger'a da reklam geliyor!

Facebook Messenger da reklam dönemine geçmek üzere. Facebook Messenger'daki reklam döneminin detayları haberimizde

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:07
Facebook Messenger'a da reklam geliyor!
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HEPİMİZİN çok iyi bildiği şekilde Facebook, reklam konusunda oldukça acımasız bir platform. Bunu zaten Facebook sayfanıza eriştiğiniz andan itibaren görebiliyorsunuz. Tam bu duruma alıştık derken, Facebook Messenger ile ilgili gelen haber kafaları bir hayli karıştırdı denebilir.

Reklamlı dönem ne zaman başlıyor?
 
Zira yapılan açıklama ve yayımlanan görselle birlikte Facebook'un mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger'da artık reklamlı bir döneme geçiş yapılacağı ortaya çıktı.
 
Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi artık konuşmaların yer aldığı Mesajlar sekmesinde gezinirken artık konuşmalarınızın dışında bir de devasa boyutlardaki reklam görselleri ve metinleri karşımıza çıkacak.
Her ne kadar reklamların tasarımları direkt olarak uygulamanın tasarımına yedirilmiş bir durumda olsa da, göze batmadıklarını söylemek de mümkün değil. Çünkü yaklaşık üç ayrı konuşma satırı kadar bir boyuta sahip durumda.
 
Facebook tarafından yapılan resmi açıklamayla da bu reklamlı dönemin çok kısa bir süre içerisinde kullanıcılara sunulacağı belirtildi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gelecek güncellemelerle birlikte 2017 yılının sonuna kadar tüm Facebook Messenger kullanıcılarının bu reklamlı yeni uygulamaya geçiş yapacağı düşünülüyor.

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